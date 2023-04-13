الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يُعلن استبعاد مانى من مباراة هوفنهايم

ساديو ماني وليروي
ساديو ماني وليروي ساني

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني استبعاد السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق، بسبب سلوكه ضد زميله ساني.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن خلاله استبعاد ماني من مباراة هوفنهايم المقبلة، وتعرضه لغرامة مالية بسبب سلوكه في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة.

وخسر بايرن ميونخ أمام نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف دون رد.

وذكرت مجلة بيلد الألمانية، أن ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ، دخل في مشادة مع زميله في الفريق ليروي ساني عقب الهزيمة من مانشستر سيتي وبدأت على ملعب المباراة ثم امتدت إلى غرفة خلع الملابس ووصلت إلى حد لكم ماني زميله ثم الخروج من الغرفة.

من المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بايرن ميونخ يوم 19 أبريل الجاري، بمباراة إياب ربع النهائي على ملعب أليانز أرينا.

ووفقًا لمجلة بيلد فإن أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، عقدا اجتماعًا اليوم لمناقشة عقوبة ماني المحتملة بعد لكم زميله.

وأكدت "سكاي سبورتس" أن ماني اعتذر لزملائه قبل انطلاق مران الفريق اليوم بعد اجتماعه مع كان وحميديتش.

ولكن عقوبة ماني ما زالت قائمة رغم اعتذاره لزملائه في الفريق، ومن المقرر أن تصل إلى الإيقاف حتى نهاية الموسم أو الاستغناء عنه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وقبلهما غرامة مالية.

وانضم ساديو ماني لصفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي.

وشارك ماني في 32 مباراة بقميص بايرن ميونخ في الموسم الجاري، وسجل 11 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند، الوصيف.

وتأهل بايرن ميونخ للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ساديو مانى ليروي ساني بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا عقوبة ماني

الأكثر قراءة

حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الدورى المصرى الموسم المقبل

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. موعد العرض والقنوات الناقلة

التضامن: تسليم عدد من مشروعات سلاسل الإنتاج الحيواني بشمال سيناء

رسميًا.. منتخب مصر يواصل صدارة التصنيف العالمى للكروكيه

التموين طرح "كعك العيد" بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح