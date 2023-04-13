رسميًا.. بايرن ميونخ يُعلن استبعاد مانى من مباراة هوفنهايم

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني استبعاد السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق، بسبب سلوكه ضد زميله ساني.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن خلاله استبعاد ماني من مباراة هوفنهايم المقبلة، وتعرضه لغرامة مالية بسبب سلوكه في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة.

وخسر بايرن ميونخ أمام نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف دون رد.

وذكرت مجلة بيلد الألمانية، أن ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ، دخل في مشادة مع زميله في الفريق ليروي ساني عقب الهزيمة من مانشستر سيتي وبدأت على ملعب المباراة ثم امتدت إلى غرفة خلع الملابس ووصلت إلى حد لكم ماني زميله ثم الخروج من الغرفة.

من المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بايرن ميونخ يوم 19 أبريل الجاري، بمباراة إياب ربع النهائي على ملعب أليانز أرينا.

ووفقًا لمجلة بيلد فإن أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، عقدا اجتماعًا اليوم لمناقشة عقوبة ماني المحتملة بعد لكم زميله.

وأكدت "سكاي سبورتس" أن ماني اعتذر لزملائه قبل انطلاق مران الفريق اليوم بعد اجتماعه مع كان وحميديتش.

ولكن عقوبة ماني ما زالت قائمة رغم اعتذاره لزملائه في الفريق، ومن المقرر أن تصل إلى الإيقاف حتى نهاية الموسم أو الاستغناء عنه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وقبلهما غرامة مالية.

وانضم ساديو ماني لصفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي.

وشارك ماني في 32 مباراة بقميص بايرن ميونخ في الموسم الجاري، وسجل 11 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند، الوصيف.

وتأهل بايرن ميونخ للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.