أبرزها الكباب.. أفكار من أجل إفطار اليوم 23 من رمضان

شهر رمضان هو وقت خاص من العام للمسلمين في جميع أنحاء العالم، إنه وقت للصوم والصلاة والتأمل، ولكنه أيضًا وقت للتجمعات العائلية والمجتمعية، من أهم مظاهر رمضان هو الإفطار المعروف باسم الإفطار.

تقوم العديد من العائلات والمجتمعات بإعداد أطباق خاصة للإفطار، وهو وقت الاحتفال والولائم بعد يوم من الصيام.

إليك وصفات من أجل إفطار اليوم 23 في رمضان:

السمبوسة: هي وجبة خفيفة شهيرة خلال شهر رمضان ويمكن ملؤها بمجموعة متنوعة من المكونات مثل البطاطس أو اللحوم أو الخضار، غالبًا ما يتم تقديمها مع الصلصة أو صلصة الزبادي.

باكوراس: عبارة عن فطائر مقلية مصنوعة من دقيق الحمص ومجموعة متنوعة من التوابل، يمكن حشوها بالخضروات أو الدجاج أو السمك وغالبًا ما يتم تقديمها مع الصلصة أو صلصة الزبادي.

الكباب: يعتبر الكباب طبقًا شائعًا في العديد من البلدان الإسلامية وغالبًا ما يتم تقديمه للإفطار، يمكن صنعها من مجموعة متنوعة من اللحوم مثل لحم الضأن أو اللحم البقري أو الدجاج، ويتم نقعها في خليط من البهارات واللبن قبل الشوي.

البرياني: طبق أرز عطري مشهور في جنوب آسيا والشرق الأوسط، يُصنع عادةً من اللحوم والأرز ومجموعة متنوعة من التوابل ويمكن تقديمه مع الزبادي.

الحريرة: هي حساء مغربي تقليدي يتم تقديمه غالبًا خلال شهر رمضان، يصنع من الطماطم والعدس والحمص ومجموعة متنوعة من البهارات، وغالبًا ما يتم تقديمه مع التمر والخبز.

حلويات رمضان

القطايف: القطايف من المعجنات الحلوة التي تحظى بشعبية في الشرق الأوسط خلال شهر رمضان، وهي مصنوعة من خليط شبيه بالفطائر محشو بالمكسرات أو الجبن أو الكريمة.

الكنافة: تعتبر الكنافة من المعجنات الحلوة والمقرمشة التي تحظى بشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مصنوعة من طبقة من عجينة المعجنات المبشورة المحشوة بالجبن أو الكريمة وتنقع في شراب حلو قبل خبزها.

البقلاوة: البقلاوة من المعجنات الحلوة التي تحظى بشعبية في العديد من البلدان الإسلامية، وهي مصنوعة من طبقات من عجينة الفيلو المليئة بالمكسرات والمنقوعة في شراب حلو.