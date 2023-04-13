اعتماد الحيز العمرانى لعزبة بهجت الصغرى بمركز قطور

كشف الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، عن موافقة المجلس التنفيذى، على اعتماد الحيز العمراني لعزبة بهجت الصغرى بمركز قطور ورفع الموضوع إلى سلطة الاعتماد واتخاذ الإجراءات القانونية، علاوة على إلغاء وإضافة عدد من الشوارع بالمخططات التفصيلية بعدد من القرى.

وأضاف أنه تمت الموافقة على تعديـل المرحلـة التعليميـة بالقـرار رقم 499 لسنة 2017 بتاريـخ 29/5/2017 م من مدرسـة ابتدائى إلى مدرسة تعليم أساسي بناحية عزبة على عبده– مركز قطور.

جاء ذلك أثناء ترؤس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العميد هاني عامر المستشار العسكري، الأستاذ علي عبدالستار السكرتير المساعد والنواب "محمود الشامي، أحمد يحيي، عبدالله الشيخ، أحمد الشعراوي ومحمود أبوحسين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذي يتزامن مع أعياد الإخوة الأقباط ، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وشدد محافظ الغربية على رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين الكنائس والمساجد، مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة، موجهاً الشكر لرؤساء الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب وللحماية المدنية على تكاتفهم جميعا من أجل رفع مياه الأمطار خلال موجة الطقس الأخيرة.