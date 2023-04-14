مستريح مصر القديمة للضحايا: عندى مشاكل مع الحى

استمعت نيابة مصر القديمة، تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، لأقوال ضحايا مستريح مصر القديمة، المتهم بالنصب عليهم وبيع الشقه الواحدة لاكثر من شخص، وعدم التسليم.

وكان قد حضر عشرات الأشخاص غلى النيابة لسماع أقوالهم في الواقعة، حيث قالو إنهم ذهبو لشراء شقق سكنية في العقارات الخاصة بالمتهم، وأبرم معهم عقود ملكية منتهية وأخذ منهم مبالغ مالية نظير ذلك، وتبين أن عقود بيع الشقق تباينت ما بين فترة العام 2015 و2016 حتى عام 2022.

وقال الضحايا إن المتهم اتفق معهم على التسليم بعد التشطيب، وبعد فترة أصبح يماطلهم بحجج مختلفة وعند سؤاله عن التسليم يقول إنه لم ينته من التشطيبات بسبب مشاكل مع الحى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن العقارات المملوكة للمتهم، بها 88 شقة سكنية للعقار الواحد، تم عرضها للبيع، واتفق على 780 عقد تمليك للمواطنين وتم توقيعها جميعًا، نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه.

وتسلمت النيابة العقود من المواطنين، كما استمعت إلى أقوالهم في الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم وكان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

وكشفت التحقيقات والتحريات الاولية، أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

وتبين أن المتهم يدعى "س. ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بشكوى لعدد من المواطنين، لتعرضهم للنصب من قبل مالك أحد العقارات “تحت الإنشاء”، مقاول، لتحصله منهم على مبالغ مالية مقابل شراء وحدات سكنية بالعقار، إلا أنه لم يف بذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان اختباء المتهم المشار إليه بمحافظة مرسى مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مرسى مطروح تم استهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالنصب على المواطنين من خلال بيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالعقار ملكه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتجمهر عدد من المواطنين المتضررين من الواقعة أمام العقارات محل الواقعة، للمطالبة بضبط المتهم.