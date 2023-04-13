الحبس 3 سنوات لطبيب تخدير أجهض زميلته عمدا في الزاوية الحمراء

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، طبيب تخدير بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل فى اتهامه بتخدير طبيبة أرادت التخلص من الجنين، فقام بإجهاضها والتخلص من الجنين بأحد المستشفيات بالزاوية الحمراء في القضية رقم 10762 لسنة 2019 جنايات الزاوية الحمراء.

صدر الحكم ، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وعادل أحمد حراجي وأمانة السر رفاعي فهمي

أحالت النيابة العامة،المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته بعد أن وجهت له تهمه تخدير طبيبة لإجهاضها والتخلص من الجنين بأحد المستشفيات، وذلك علي خلفية التحقيقات.

تعود بداية الواقعة يوم 2019/7/19، بعدما أسقط عمدا المتهم امرأة حامل، "سبق الحكم عليها" حال كونهما طبيبين بأن قاما بإجراء عملية جراحية بغية إجهاضها مما ترتب عليه إسقاط جنينها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى اقوال معاون مباحث قسم الزاوية الحمراء، أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة الثامنة حملت سفاحاً من المتهم السابع، وعقب ذلك قاموا بالاتصال بالمتهمة الأولي لاصطحابهم إلى المتهم الثاني وكان بصحبتهم المتهم السادس لإجراء عملية الإجهاض، وتم الإتفاق على إجراء تلك العملية مقابل مبلغ 30 ألف جنيه وقامت المتهمة الثامنة بدفع مبلغ مالي كدفعة أولي وقامت بتوقيع إقرار علي نفسها بتحمل المسؤولية أثناء إجراء العملية، وقام المتهم السادس بالتوقيع علي ذلك الإقرار باسم غير اسمه الحقيقي.

واتفقوا علي تحديد موعد ومكان إجراء العملية وان المتهم الثاني إتفق مع المتهم الخامس والطبيب المتهم الثالث علي إجراء عملية الإجهاض بمستشفى "ش.ا"وقام المتهم الخامس بإدخال المتهمة الأولي والثامنة إلى غرفة العمليات، وقام باستدعاء المتهم الرابع أخصائي التخدير لتخدير المتهمة الثامنة وقام المتهم الثالث واجهض المتهمة الثامنة وقام بالتخلص من الجنين بإلقائه بمكان المخلفات.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه يؤخذ على الطبيب المشكو في حقه المتهم الثالث حدوث تهتك بعضلات جدار البطن وقطع الشرايين السفلية المغذية لجدار البطن أثناء التدخل الجراحي الذي أدي لحدوث نزيف دموي جسيم وتفاقم بحدوث فشل كبدي وفشل كلوي الأمر الذي يعتبر خطأ فني من جانبه وهو يعتبر مسئول عن ذلك الخطأ وعن الآثار والتداعيات الصحية اللاحقة الناجمة عن ذلك الخطأ.