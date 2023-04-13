الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

خلال التوقيع
خلال التوقيع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرص الحكومة على متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، حتى لا يحدث نقص أو أزمة في ظل الاهتمام بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، لافتاً إلى وجود توافق مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة والسكان، موقف توافر الأرصدة المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والجهود المتعلقة بتوفير الأدوية والمستلزمات الحرجة، والمفاوضات والمباحثات مع الشركات العالمية لتوطين صناعة الأدوية محلياً، وجهود الوزارة لجذب الاستثمارات المختلفة لهذه الصناعة.

كما استعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وآليات ترشيد الإنفاق دون الإخلال بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكداً أن الفترة الحالية ستشهد توفير مستلزمات طبية وأدوية تكفي  حتى أكتوبر المقبل.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتي جاء على رأسها رؤية الهيئة الخاصة بتطبيق آليات التكنولوجيا الطبية، لافتاً إلى التعاون الذي سيتم بين الهيئة مع شركة PerkinElmer، لاستكشاف إمكانية تصنيع الورق النشاف في مصر، الذي يسهم في التشخيص الأسرع والمبكر للأمراض.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل توطين الصناعات الطبية، وآليات تفضيل المنتج الوطني في تدبير مطالب القطاع الصحي، وكذا مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، لزيادة القدرة التخزينية لمواجهة أي مشكلات أو عوائق قد تطرأ.
 

إدارة التكنولوجيا الطبية الأدوية والمستلزمات الطبية الهيئة المصرية للشراء الموحد الخدمات الطبية للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور مصطفى مدبولي

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