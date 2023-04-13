محمد صلاح يعلّق على فوزه بجائزة الأفضل فى ليفربول خلال مارس

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن فوز نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق، بجائزة أفضل لاعب في الريدز خلال شهر مارس الماضي.

وحصل محمد صلاح على أعلى نسبة تصويت من الجماهير كأفضل لاعب في ليفربول خلال شهر مارس الماضي، متفوقًا على زميليه أليسون بيكر وكودي جاكبو.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يفوز بها محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر خلال الموسم الحالي 2022/ 2023، حيث كانت المرة الأولى عن شهر ديسمبر الماضي.

محمد صلاح يعلّق على فوزه بجائزة الأفضل في ليفربول خلال شهر مارس

وأبدى محمد صلاح سعادته البالغة بعد فوزه بالجائزة، حيث نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول تصريحاته، قائلًا: "سعيد للغاية بالفوز بجائزة لاعب الشهر مرة أخرى، إنه أمر رائع".

وتابع: "أظن أن المباراة الأفضل في مارس كانت أمام مانشستر يونايتد، لقد حققنا نتيجة جيدة وقدمنا أداءً مذهلًا على أرضنا".

وبسؤاله عن تحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته الكروية، بعدما أصبح الهدّاف التاريخي، قال محمد صلاح: "لأكون منصفًا، إنها واحدة من أفضل اللحظات بالنسبة لي في كرة القدم".

وواصل: "أستمتع دائمًا بتحطيم الأرقام القياسية، ولكن هذا اليوم كان مميزًا في مسيرتي".

وعن مباراة أرسنال، أجاب محمد صلاح: "كانت مباراة جدية، إنهم فريق قوي ويقدم نتائج رائعة هذا الموسم"، مضيفًا: "ولكن رغم ذلك، أعتقد أننا سيطرنا على المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وكنا غير محظوظين في بعض الفرص".

واختتم محمد صلاح: "المباراة المقبلة أمام ليدز يونايتد هي أهم شيء بالنسبة لنا في الوقت الحالي، لذلك نأمل أن نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة".

وخلال شهر مارس، سجل محمد صلاح ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي، وصنع هدفين آخرين أمام مانشستر يونايتد، ليساهم في فوز ليفربول بنتيجة 7- 0.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وست مباريات في جميع المسابقات.