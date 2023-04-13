علام: جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بـ"الفاتورة الإلكترونية"

أصدر نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا، اليوم الخميس، جاء فيه أن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، انتهتا فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتي: "أولًا أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات".

ثانيًا: أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر).

ثالثًا: إن اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.

رابعًا: إن الإعلان عن كل التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.