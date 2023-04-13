الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علام: جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بـ"الفاتورة الإلكترونية"

نقيب المحامين عبدالحليم
نقيب المحامين عبدالحليم علام

 أصدر نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا، اليوم الخميس، جاء فيه أن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، انتهتا فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

 واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتي: "أولًا أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات".

ثانيًا: أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر).

ثالثًا: إن اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.

رابعًا: إن الإعلان عن كل التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.

اتحاد المحامين العرب البطاقة الضريبية الضرائب المصرية القيمة المضافة الفاتورة الإلكترونية

الأكثر قراءة

عماد قناوى: إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات يعزز من جاذبية الاستثمار المباشر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بشأن مصرع وإصابة 10 فى حادث بالفيوم

أسامة الشاهد: تفعيل مكاتب الاعتماد خطوة في إصلاح منظومة إصدار التراخيص الصناعية

محافظ الجيزة: مبادرة "كتف فى كتف" تستهدف مساعدة المواطنين.. ومستعدون للأعياد

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

خوان أوسوريو يجتمع مع الجهاز المعاون بالزمالك بعد مباراة حرس الحدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح