استمرار المعرض الخيري المنظم من لجنة خدمة المجتمع بجامعة الأزهر

يواصل المعرض الخيري الشامل الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر أعماله في يومه الرابع بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع بالجامعة، بأن المعرض قام افتتحه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، يوم الاثنين الماضي على هامش انطلاق فعاليات مبادرة جامعة الأزهر للنهوض بذوي الهمم «أصحاب البصيرة».

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المعرض يتضمن عديدًا من المعروضات التي تباع بأسعار رمزية خدمة لمنسوبي جامعة الأزهر في إطار رسالة جامعة الأزهر للتخفيف عن منسوبيها من خلال توفير منتجات جيدة بأسعار زهيدة، وهو مستمر حتى قبل عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن المعرض فيه الملابس (رجالي وحريمي وأطفال)، والحقائب، والمنتجات الجلدية، والمشغولات اليدوية والأنتيكات والتحف، إضافة إلى المنتجات الكهربائية، ومنتجات أخرى عديدة كلها تباع بأسعار رمزية.