الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تحذر من نصب مِنح "العمالة غير المنتظمة": رسائل وصفحات وهمية

القوى العاملة
القوى العاملة

جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها اليوم الخميس، إنها استقبلت شكاوى واستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الأخر تواصلت معهم صفحات إليكترونية تَحمِل اسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، وأوضحت "الوزارة" أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والاعياد.

وبحسب البيان، أكدت الوزارة أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة، وأن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع  الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg، ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع هذه الصفحات الاليكترونية الرسمية ، أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع محافظات مصر، أو التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة"، للتحقق من كل الخدمات التي تقدمها "الوزارة " للمواطنين.

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