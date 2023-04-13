جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الإبتدائي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، عن جدول امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي كفر الشيخ 2023، وذلك على مستوى مدار المحافظة المختلفة الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

وقد جاء جدول الامتحانات كالأتي :

يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023: مادة اللغة العربية – زمن الامتحان ساعتان ونصف – من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف + مادة التربية الدينية – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً.

يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023: مادة علوم – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف + مادة المهارات المهنية – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً.



يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023: مادة الدراسات الاجتماعية – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف + مادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً.

يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023: مادة اللغة الإنجليزية – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف.

يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023: مادة اللغة الإنجليزية – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف.

وفي سياق منفصل ، فقد عقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفرالشيخ اجتماعه الدوري ، مؤخرا، وتناول الاجتماع استعداد المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية وإمكانية مخاطبة الجهات المختصة لعودة تشكيل لجان امتحان الشهادة الإعدادية إلى الإدارات التعليمية على أن يقتصر الندب من إدارة لأخرى على رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بينما يكون باقي أعضاء اللجان من داخل الإدارة.