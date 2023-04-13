تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و765 شاحنة و56 سيارة.

وأشار المركز - وفقًا لبيان- أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، و424 شاحنة و48 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و341 شاحنة و8 سيارات.

وأوضح أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين أمل ودليلة؛ فيما غادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس كما تم تداول 2500 طن بضائع و401 شاحنة بميناء نويبع حيث شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا بالإضافة إلى وصول وسفر 1761 راكبًا.