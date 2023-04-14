الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول يوم الجمعة في ثمانية الفصح

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول يوم الجمعة في ثمانيّة الفصح، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

"لنسبّح الرّب يسوع المسيح، نحن "المَدعُوِّينَ إِلى وَليمَةِ عُرسِ الحَمَل" والممتلئين نورًا حين اجتزنا لتوّنا مياه البحر الأحمر، فهو يفتح الطريق أمامنا، لقد أهرق دمه، هو مَن تمجّد جسده على مذبح الصليب، من أجل حياة العالم، فعندما نشرب دمَه نعيش في محبّته".

“لقد انتشلنا من براثن العبوديّة، وحمانا في ليلة الفصح تلك من ضربات الملاك المدمّر . فانشقّت المياه تحت أقدامنا”.

أمّا اليوم، "فحَمَلُ فِصْحِنا، هو المسيح" إنّه الحمل الذي ضحّى بنفسه من أجل خطايانا. لقد أعطانا جسده غذاءً لنا. الخبز الطاهر، والفطير الصادق. إنّه الذبيحة الجديرة بكلِّ احترام لأنّ الجحيم زال من خلاله. لقد فكّ أسر العالم كلّه وأعطاه خيرات الحياة مجدّدًا.لقد قام الرّب يسوع المسيح من القبر، وعاد منتصرًا من الجحيم. لقد كبّل الطغاة، وطرد الظلام وفتح أبواب السموات أمامنا!

المجد لك، أيّها الرّب يسوع المسيح مخلّصنا، أنت القائم اليوم منتصرًا من بين الأموات. المجد للآب وللروح الذي ينيرنا. أنت المالك إلى دهر الدهور، آمين. هللويا!

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