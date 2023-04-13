الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد الغندور حكمًا لمباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدورى

أحمد الغندور
أحمد الغندور

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود التي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

 

ويستضيف ستاد "الكلية الحربية" مباراة الزمالك وحرس الحدود في الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز.

 

ويدخل الزمالك مباراة اليوم، وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة ويتذيل حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

 

وأسندت لجنة الحكام، إدارة المباراة لحكم الساحة أحمد الغندور ويعاونه هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني.

 

وسيتولى سيد شعبان تقنية الفيديو VAR وسيعاونه شريف عبد الله حكم VAR مساعد.

الزمالك إستاد حرس الحدود الحكم أحمد الغندور مباراة الزمالك وحرس الحدود

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