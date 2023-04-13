أحمد الغندور حكمًا لمباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود التي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

ويستضيف ستاد "الكلية الحربية" مباراة الزمالك وحرس الحدود في الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم، وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة ويتذيل حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة المباراة لحكم الساحة أحمد الغندور ويعاونه هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني.

وسيتولى سيد شعبان تقنية الفيديو VAR وسيعاونه شريف عبد الله حكم VAR مساعد.