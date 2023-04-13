الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ختام فعاليات معرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

اختتم معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فعالياته مساء أمس، بمجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة، التي قدمها المعرض لجمهوره بمنطقة الطالبية بحي فيصل.

 معرض فيصل للكتاب

وقدمت فرقة السيرك القومي التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، مجموعة من العروض المختلفة، كما قدمت فرقت الشمس لذوي القدرات الخاصة عدد من القصائد والأناشيد الدينية، وسط حضور عدد كبير من زوار المعرض.

 

كما قدمت فرقة الإنشاد الديني، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، العديد من الفقرات الغنائية، وقصائد المديح النبوي على خشبة مسرح المعرض.

 

وشهد المعرض تقديم العديد من الورش الفنية للأطفال، من رواد المعرض، والتي شاركت فيها كل من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي لثقافة الطفل، وتفاعل الجمهور مع العروض الفنية المختلفة التي قدمت، في ختام المعرض هذا العام، ورددوا معهم قصائد المديح والإنشاد.

 معرض فيصل للكتاب
 معرض فيصل للكتاب

وحققت دور النشر المشاركة في معرض فيصل للكتاب، مبيعات جيدة خلال الدورة الحالية من معرض فيصل للكتاب.
وبلغ عدد دور النشر المشاركة في معرض فيصل للكتاب هذا العام 30 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وشهد المعرض تقديم تخفيضات على الكتب المعروضة فيه، وخاصة في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي وصل التخفيض فيها إلى 40%، فضلا عن الكتب التي عرضت في مبادرة الثقافة والفن للجميع، والتي كانت تبدأ أسعار الكتب فيها من جنيها واحدا حتى عشرون جنيها.

 

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل، وبحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة.

معرض فيصل للكتاب لهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد بهي الدين الفعاليات الفنية المتنوعة الطالبية بحي فيصل

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