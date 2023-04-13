الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"موسيقى عربية وشعر".. أجواء من البهجة في ليالي رمضان بثقافة بورسعيد

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

وسط أجواء من البهجة، تستمر احتفالات فرع ثقافة بورسعيد بليالي رمضان الثقافية والفنية، حيث شهد قصر ثقافة بورسعيد عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة المايسترو رجب الشاذلي قدمت خلاله فقرات غنائية متميزة لاقت تفاعلا من الجمهور.

شارك عدد من نجوم الفرقة من المطربين والمطربات في تقديم مجموعة من الأغاني الرمضانية من تراث الإذاعة المصرية ومنها: أغنية "محمد يا رسول الله " غناء جنى الحسيني، "مرحب شهر الصوم" محمود رحيم، "رمضان جانا" مسعد عتمان، "كم ناشد المختار ربه" آية فتحي، "هاتوا الفوانيس" محمد كمال، "برضاك يا خالقي" ياسمين رجب، "يابركة رمضان" محمد مخلص، "الرضا والنور" إيمان ممدوح، "قلبك حنين يا نبي" محمد النوتي، واختتمت المطربة آلاء مصطفى الحفل بأغنية "القلب يعشق كل جميل" بحضور عدد كبير من القيادات الثقافية ومتذوقى الفن ورواد القصر والإعلاميين، الذين تفاعلوا مع الأغاني المقدمة. 

كانت الفعاليات شهدت أمسية شعرية للشاعر محمد السعيد الذى ألقى باقة متنوعة من القصائد الشعرية الرومانسية والوطنية منها: بورسعيد، مابقتش عارف، فراقك، وغيرها من القصائد التي نالت إعجاب الجمهور. 

الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وينظمها فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان المالكي، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، حيث يشهد برنامج الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المختلفة احتفالا بشهر رمضان.

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قصر ثقافة بورسعيد فرع ثقافة بورسعيد رمضان الثقافية والفنية رجب الشاذلي العربية

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