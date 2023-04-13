انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق عشش بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي، لمعرفة سبب نشوب حريق بعشش أعلى سطح منزل بمنطقة البدرشين، أسفر عن مصرع شاب وإصابة شقيقه بحروق متفرقة بجسده.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب بعشش أعلى سطح منزل بمنطقة البدرشين، ما أسفر عن مصرع صبي وإصابة شقيقه بحروق متفرقة بجسده، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عشش أعلى سطح منزل بدائرة قسم شرطة البدرشين.

على الفور أمر اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

بالفحص تبين نشوب حريق في عشش أعلى منزل بالبدرشين ما أسفر عن مصرع "حاتم ك" 14 سنة، وإصابة شقيقه "حسن ك" 24 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بالخد والذراع الأيمن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.