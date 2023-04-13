الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق عشش بالبدرشين

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي، لمعرفة سبب نشوب حريق بعشش أعلى سطح منزل بمنطقة البدرشين، أسفر عن مصرع شاب وإصابة شقيقه بحروق متفرقة بجسده.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب بعشش أعلى سطح منزل بمنطقة البدرشين، ما أسفر عن مصرع صبي وإصابة شقيقه بحروق متفرقة بجسده، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عشش أعلى سطح منزل بدائرة قسم شرطة البدرشين.

على الفور أمر اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

بالفحص تبين نشوب حريق في عشش أعلى منزل بالبدرشين ما أسفر عن مصرع "حاتم ك" 14 سنة، وإصابة شقيقه "حسن ك" 24 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بالخد والذراع الأيمن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الجيزة انتداب المعمل الجنائي سبب نشوب حريق سطح منزل

الأكثر قراءة

مسلسل حرب الحلقة 1.. الأمن يصل لأرقام هواتف الإرهابيين الجديدة

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

"أنا والقناع".. روجينا تكشف كواليس ضرب غادة عبدالرازق لها بالقلم فى أحد المشاهد

انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق عشش بالبدرشين

«الأزهر والأوقاف» ينظمان قوافل دعوية بالأقصر

مستفيد من مشروعات «حياة كريمة»: حلمي بمحل «بقالة» اتحقق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان