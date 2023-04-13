الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الإحصاء»: 150% زيادة في قيمة الأوراق المتداولة بالبورصة منذ بداية 2023

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت جميع مؤشرات البورصة ما عدا مؤشر TAMAYUZ، خلال أول شهرين من العام الحالى 2023، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز  المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع مؤشر EG X30 من 11138.9 نقطة فى فبراير 2022 لـ 17002.1 نقطة فى فبراير 2023، ومؤشر EG X30  من 13403.7 نقطة فى فبراير 2022 لـ 20212.9 نقطة فى شهر فبراير 2023، ومؤشر EG X 70  من 1819.4 نقطة فى شهر فبراير 2022 لـ 3017 نقطة فى شهر فبراير 2023، ومؤشر EG X 50  من 1893.8 نقطة خلال شهر فبراير 2022 لـ 2918.9 نقطة فى فبراير 2023، ومؤشر EG X100  من 2787.3 نقطة لـ 4495.1 نقطة خلال فترة المقارنة ذاتها.
كما أشار التقرير، إلى نمو قيمة الأوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات بنسبة  150% خلال عام، بعدما ارتفعت من 15.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2022 لـ 38.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير من عام 2023، وكانت قيمة الأوراق قد تذبذب صعودًا وهبوطًا خلال آخر 14 شهر، حيث سجل أقل مستوياتها خلال شهرى يناير 2023 وديسمبر 2022 بنحو 53.1 مليار جنيه و49.3 مليار جنيه بالترتيب.
بينما سجلت أدنى قيمة للأوراق المتداولة المقيدة بالبورصة خلال الفترة بين شهرى أبريل ويوليو 2022، حيث بلغت قيمتها 14.1 مليار جنيه فى أبريل، و13.3 مليار جنيه فى مايو، و13.1 مليار جنيه فى يونيو و12.2 مليار جنيه فى يوليو.
ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير، ارتفاعات متتالية فى صافى احتياطيات النقد الأجنبى منذ سبتمبر الماضى، لترتفع من 33.2 مليار دولار لـ 33.4 مليار دولار فى أكتوبر، و33.5 مليار دولار فى نوفمبر، و34 مليار دولار فى ديسمبر و 34.2 مليار دولار فى يناير الماضى.

مؤشرات البورصة مؤشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأوراق المتداولة البورصة

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