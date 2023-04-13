الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء توزيع بونات شراء مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى دمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

 أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تسليم بونات شراء مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية، فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك الزراعي المصرى بالشراكة مع وزارة التموين وجمعية مصر الخير..

 

فيما وقد تم دعم المحافظة ببونات لشراء المواد الغذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، وثمنت المحافظ تلك الجهود والذى يأتى انطلاقا من الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصرى لخدمة اهل المحافظة،  معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

 

التقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم مع المهندس أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بدمياط وبورسعيد و  بهاء دكرورى مدير عام الإئتمان بالبنك .

 

 وقد تناول اللقاء سُبل إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك و فى ضوء الشراكة مع وزارة التموين وجمعية مصر الخير ، حيث سيتم دعم المحافظة بعدد ١٦ دفتر يشمل ٨٠٠ بون لشراء المواد الغذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، و ذلك بقيمة ٢٥٠ جنيهًا للبون الواحد بدعم اجمالى يصل إلى ٢٠٠ الف جنيه ..

 

 وقد أشادت " محافظ دمياط " بتلك المبادرة،  لخدمة المجتمع وأبناء المحافظة ، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين و تقديم الدعم اللازم لهم.


وتفقدت ح محافظ دمياط و الدكتور عمرو عثمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية المحمدية بمركز كفر سعد ، والذى يأتى وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والصندوق لإنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بدء توزيع بونات شراء مواد غذائية. 

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