الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب التتويج بكأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد سامي قمصان، مدرب الفريق وأندرياس إندويا مخطط الأحمال؛ اللاعبين في فقرات تدريبية وبدنية متنوعة مع بداية فقرات المران.

حرص مارسيل كولر على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والفنية، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في فقرات تدريبية متنوعة على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.

الاهلى مران الأهلي السويسري مارسيل كولر فاركو مباراة الأهلي وفاركو

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