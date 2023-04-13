الحلقة ال21 من "ضرب نار".. جابر الكوماندا يعترف لنوسة بحبه لمهرة

استكملت أحداث الحلقة ال ٢١ من مسلسل ضرب نار، بعلاقة حب جديدة يدخل فيها جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، مع نوسة التي تجسد شخصيتها دنيا المصري، حيث قام بالخروج معها لأول مرة من أجل الحديث عن حياتها والعمل الذي يقوم به هذه الفترة.

تستكمل احداث الحلقة ال ٢١ من العمل، باستعادة الكوماندا لذكرياته مع مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز حيث اختار الكورنيش الذي كان دائما ما يقابلها فيه، ليكون مكان أول خروجه مع نوسه، لتشعر بذلك وتتحدث معه عن ذكرياته معها .

يعترف الكوماندا لنوسه، أنه لم يحبها ومن الصعب أن يحدث ذلك لأن قلبه متعلق بمهرة، لترد عليه قائله أنها تتمنى أن تكون معه بأي شكل من الأشكال لأنها حبته بشدة، ليرد عليها بأنه لم يوعدها بأي شىء فقلبه ليس ملكه.

وعرضت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل ضرب نار في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ويعرض العمل على قناه art حكايات في الساعه ١٠ ونصف، ويعاد مرتين اولهما الثانيه صباحا و السادسه صباحا.



مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.