الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة ال21 من "ضرب نار".. جابر الكوماندا يعترف لنوسة بحبه لمهرة

مسلسل ضرب نار
مسلسل ضرب نار

استكملت أحداث الحلقة ال ٢١ من مسلسل ضرب نار، بعلاقة حب جديدة يدخل فيها جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، مع نوسة التي تجسد شخصيتها دنيا المصري، حيث قام بالخروج معها لأول مرة من أجل الحديث عن حياتها والعمل الذي يقوم به هذه الفترة.

 

تستكمل احداث الحلقة ال ٢١ من العمل، باستعادة الكوماندا لذكرياته مع مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز حيث اختار الكورنيش الذي كان دائما ما يقابلها فيه، ليكون مكان أول خروجه مع نوسه، لتشعر بذلك وتتحدث معه عن ذكرياته معها .

 

يعترف الكوماندا لنوسه، أنه لم يحبها ومن الصعب أن يحدث ذلك لأن قلبه متعلق بمهرة، لترد عليه قائله أنها تتمنى أن تكون معه بأي شكل من الأشكال لأنها حبته بشدة، ليرد عليها بأنه لم يوعدها بأي شىء فقلبه ليس ملكه. 

 

وعرضت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل ضرب نار في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.


كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

 

ويعرض العمل على قناه art حكايات في الساعه ١٠ ونصف، ويعاد مرتين اولهما الثانيه صباحا و السادسه صباحا.
 

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة ٢١ موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الحادية والعشرون الحلقة الحادية و العشرون من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

"رسالة الإمام".. ماذا جاء فى رسائل المصريين إلى ضريح "الشافعى"؟

الصحة الفلبينية تحذر من تزايد إصابات كورونا الشهر المقبل

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الخاص

سيد معوض: كهربا هو النجم الأول فى الأهلى حاليا.. ولابد من ضم ظهير أيسر

أمانة مسعف.. يسلم 300 ألف جنيه وشيكات وإيصالات أمانة بسوهاج

أكرم القصّاص: بين مصر والإمارات تنسيق دائم تشهده العديد من الملفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان