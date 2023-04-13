الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبو المكارم: لدينا اكتفاء من الأسمدة وسيفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى خلال 2023

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن مصر أصبح لديها إكتفاء ذاتي من الأسمدة، مشيراً إلي أن القيادة السياسية بذلت مجهودا كبيرا في زيادة إنتاج مصر من الأسمدة، حيث أنها قامت بعمل أكبر مجمع لصناعة الأسمدة في الشرق الأوسط، والذي جعل مصر لديها إكتفاء ذاتي من الأسمدة.

 

وأضح أبو المكارم في تصريحات لـ" الدستور" أن مجمع الأسمدة في منطقة العين السخنة كان سببا في زيادة صادرات مصر من الأسمدة خلال العام الماضي 2022 ، بنسبة 48%، مشيراً إلي أن قطاع الأسمدة من أكبر القطاعات في صناعة الكيماويات، حيث بلغت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية خلال 2022 نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث  ارتفعت  صادرات مصر من الأسمدة  بنسبة ٤٢%  لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وهي لأول مرة في تاريخ صادرات مصر من الأسمدة تشهد تلك الزيادة.

 

وأشار رئيس المجلس، إلي أن الصادرات المصرية كانت البديل للأسمدة في العالم خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية فقد تم فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من الأسمدة، مشيراً إلي أنه زادت الصادرات إلي دول جديدة تصل نسبة زيادتها عن الأعوام السابقة 32 % ، بقيمة  ٣.٦٠٥ مليار دولار خلال ٢٠٢١ إلي نحو ٤.٧٤٧ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ .

 

 وأضاف أبو المكارم، أن السوق التركي من أكبر الأسواق المنافسة للسوق المصري، ولكن استطاعت المنتجات المصرية بجودتها أن تغزو العالم، مشيراً إلي أن المجلس يقوم بعمل بعثات ترويجية للمنتج المصرية خاصة في الدول الأفريقية فهي الملاذ الأول للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، مشيراً إلي أنه يوجد لدينا مكتب تمثيل تجاري في جميع دول العالم، لمعرفة احتياجات الأسواق  الخارجية.

خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصدير للصناعات الكيماوية إكتفاء ذاتي من الأسمدة مجمع الاسمدة العين السخنة

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