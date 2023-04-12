«هندبح لما ياخد حقة من عيلة فتح الله» عائلة بالمنوفية تحتفل بخروج جعفر العمدة براءة

أثارت لافتة بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، حيث علق شخص يدعي مصطفى جعفر من سكان مدينة أشمون نيابة عن عائلته تهنئةلـ«جعفر العمدة» بخروجه من السجن.

وأكد مصطفى جعفر لـ«الدستور» أنه يحرص على مشاهدة مسلسل جعفر العمده ويشعر بمصداقية أبطال العمل الدرامي وأنه توحد فية وتعلق به بشده هو وأفراد عائلته، الذين دعموا جميعهم المسلسل وخصوصا انهم ينتمون لعاذلة جعفر المسمى على اسمها أبطال العمل الدرامي.

وأضاف مصطفى انه بعد كل حلقة يصفق للمخرج محمد سامي الذي جعله يستمتع هو وكل من يشاهد العمل الدرامي الذي أحدث ضجه واسعة في الوطن العربي كله، وأضاف أنه من سعادته البالغة أثناء متابعته لإحداث المسلسل وقت خروج جعفر العمده من السجن قرر عمل لافته تعبيرا عن سعادته وحبه للعمل الدرامي الذي أسعد الملايين مشاهدته كما قام بتوزيع الشربات على أهالي مدينة أشمون احتفالا بالحدث.

وأكد مصطفى انة هو واصدقاؤه دا ما ما يعلقون على الأحداث ونجح الابطال في العمل بكسب حب وتعاطف الناس اما أبطال العمل الاشرار نجحوا أيضا في إثارة غضب الجميع وخلق شحنة غضب من الأفعال الخاطئ والتصرفات الغير أخلاقية لهم، كما اصاف مصطفى جعفر انه ينوي ان يقوم بذبح الذبائح عندما يأخذ جعفر العمد حقه من عيلة فتح الله .

وأضاف تامر غرابة من أهالي مدينة أشمون انه يتابع العمل الدرامي كما يتابع مسلسل سره الباتع ومسلسل الكتيبه وكلها مسلسلات قدمت وجبة شهييه للمشاهدين في رمضان وأضاف غرابه انشركة المتحده للخدمات الاعلاميه عكفت على تقديم مجموعة من المرسلات والبرامج الرائعه في شهر رمضان المعظم.