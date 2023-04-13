الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

التنمية الثقافية: تأجيل صالون الغورية الثقافى وحفل إسلام عبدالعزيز ببيت العود العربى

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

أعلن صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن عن تأجيل صالون الغورية الثقافي بقبة الغوري والذى كان من المقرر له إستضافة الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، والمستشار الديني لرئيس جمهورية مصر العربية، والمحاضر بالجامع الأزهر بمصاحبة فرقة المولوية ، والمقرر إقامته غدً الخميس الموافق 13 أبريل.

 

فى الوقت نفسه، أعلن صندوق التنمية الثقافية إلغاء الحفل الفني للفنان إسلام عبد العزيز ، والمقرر إقامتها غدً الخميس بمركز ابداع بيت العود العربي لظروف خاصة بالفنان.

 

في الوقت نفسه تستمر فعاليات قصر الأمير طاز والتي تتضمن ثنائى العود "دينا وغسان"، وفعاليات بيت السحيمي والتي تتضمن صالون حكايات "العم قطامش" الشاعر ياسر قطامش، وفعاليات طلعت حرب الثقافي – سينما الهناجر – مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية؛ والتى تتضمن عرض فيلم "اضراب الشحاتين".

صندوق التنمية الثقافية صالون الغورية الثقافى الدكتور هاني أبو الحسن الدكتور أسامة الأزهري الأزهر الشريف

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13-4-2023

عماد الدين حسين: وجود حياة حزبية قوية حمى المجتمع من الجماعات المتطرفة

أنشيلوتى: كان بالإمكان تقديم الأفضل رغم الانتصار

سعر الدواجن وكرتونة البيض اليوم الخميس 13-4-2023

اليابان توقع عقودًا لتطوير صواريخ بعيدة المدى بنحو 3 مليارات دولار

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان