التنمية الثقافية: تأجيل صالون الغورية الثقافى وحفل إسلام عبدالعزيز ببيت العود العربى

أعلن صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن عن تأجيل صالون الغورية الثقافي بقبة الغوري والذى كان من المقرر له إستضافة الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، والمستشار الديني لرئيس جمهورية مصر العربية، والمحاضر بالجامع الأزهر بمصاحبة فرقة المولوية ، والمقرر إقامته غدً الخميس الموافق 13 أبريل.

فى الوقت نفسه، أعلن صندوق التنمية الثقافية إلغاء الحفل الفني للفنان إسلام عبد العزيز ، والمقرر إقامتها غدً الخميس بمركز ابداع بيت العود العربي لظروف خاصة بالفنان.

في الوقت نفسه تستمر فعاليات قصر الأمير طاز والتي تتضمن ثنائى العود "دينا وغسان"، وفعاليات بيت السحيمي والتي تتضمن صالون حكايات "العم قطامش" الشاعر ياسر قطامش، وفعاليات طلعت حرب الثقافي – سينما الهناجر – مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية؛ والتى تتضمن عرض فيلم "اضراب الشحاتين".