الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: حصلنا على مساندة غير مسبوقة

حياة كريمة
حياة كريمة

دائمًا ما تسعى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى توفير الدعم الكامل لسكان القرى المدرجة بها، حيث تعمل على تطوير وإحلال البنية التحتية بجانب الوحدات الصحية لعلاج جميع المرضي، كما قامت المبادرة بتوفير فرص عمل للشاب من خلال توفير القروض المالية لإقامة مشروعاتهم الخاصة ليجدوا دخل ثابت لهم ولأسرهم، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرى بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة.  

حصلنا على مساندة غير مسبوقة

وبحث «محمد محمدين»، 24 عامًا، كثيرًا عن عمل عقب تخرجه في كلية التجارة، لكن دون جدوى، الأمر الذي جعله يشعر بقله الحيلة أمام أسرته وقام باعتزال الناس داخل غرفته، لكن تبدل حاله عقب وصول المبادرة الرئاسية التي قدمت له مشروعًا صغيرًا، ليوفر من خلاله قوت يومه.  

وقال محمد، لـ«الدستور» إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة «حياة كريمة» توفر الأمان الاقتصادي والمادي والاجتماعي للشباب ما يساعدهم في توفير حياة آمنة لهم ولأسرهم، بدلًا من الهجرة والسفر، حيث إنه تقدم بأوراقه لمبادرة «حياة كريمة» للحصول على الدعم والبدء في تأسيس مشروع صغير، وذكر أن المبادرة تقدم تسهيلات للمتقدمين وتدعمهم بشكل كبير لبدأ مشروعاتهم الصغيرة .

المبادرة تساعدنا في جني الأرباح 

أضاف أن المبادرة تساعد الشاب على التحكم في الميزانية الخاصة بالمشروع وطرق التوسع به لجني الأرباح، وكان ذلك ما يتمناه شباب الريف المصري بعد سنوات طويلة من القلق والتوتر، مختتمًا بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما ساعدوا في إقامة مشروعه الخاص، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة جميع سكان الريف المصري وارتقت بهم اجتماعيًا ومعيشيًا إلى أعلى مستوى.

حياة كريمه القرى المبادرة فرص عمل للشاب القروض المالية ولأسرهم

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