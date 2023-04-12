محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية للمهرجان المصرى الإماراتى للهجن والتراث

أجرى محافظ جنوب سيناء، لواء خالد فودة جولة اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وآخر ما تم من أعمال بالقرية التراثية في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث بشرم الشيخ.

حيث تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، الاستعدادات النهائية بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد قبل الافتتاح والتشغيل التجريبي، تفقد المحافظ خلال الجولة عددًا من الإدارات التي تم نقلها للمبنى الجديد، منها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

ويهدف ذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

كما تفقد المحافظ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومقر خدمات مصر بمبنى المجلس، ووجه بنقل جميع إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ إلي المبني الجديد تباعًا تبعًا لخطة وبرنامج زمني استعدادًا لافتتاح المبنى رسميا في القريب العاجل.

وقررالمحافظ منع التدخين داخل المبني؛ نظرًا لكون مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة، لافتًا أنه من المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث بشرم الشيخ، ورافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية وممثلو وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلو الشركة منظمة المعارض.