الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«الكبير أوي 7» الحلقة 21.. الكبير ينقذ حزلقوم من فخ سماحة

الكبير أوي 7
الكبير أوي 7

رفض “الكبير” عمدة المزاريطة ويجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، الذل الذي يتعرض له شقيقه “حزلقوم” بعد انسخاب فريقه الرياضي “المزاريطة”.

وبعث “الكبير” عمدة المزاريطة، برسالة إلى فاروق سماحة، مالك فريق كرة القدم الطوب الأحمر قائلا: "ما عاش ولا كان اللي يذلك يا ولد ابوي، الراجل بيتربط من لسانه واخويا حزلقوم أداك كلمة قبل كده  قبل ما يمضي العقد، وكلمته عقد، وأحنا هنا كلنا ملزمين بيها إحنا هنلعبوا الماتش وبعون الله، الصيف الجاي هنبقي بنبلط في حمام السباحة بتاع سماحة، واللي ميعرفنيش أنا الكبير أخو حزلقوم، واللي يعرفني يبقي أكيد خابر زين إني لو دخلت عاركة بطلع منعا ياما كسبان ياما كسبان واللي يعرفني يقول للي ميعرفنيش".


أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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