الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21| اندماج سماح وحسام

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

قبل قليل بدأت شبكة قنوات cbc عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023

 

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21 خروج سماح "مايان السيد" مع الضابط حسام "أحمد عبد الوهاب" وانطلاقهما في سيارته إلى سينما زاوية من اجل مشاهدة أحد الأفلام المختلفة حيث يتشاركان في حبهما السينما بشكل كبير ويظهر اندماجهما في الطريق وارتباطهما بشكل أكبر.

أثناء السير في الطريق يتلقى حسام تليفونا من الدته بأن جده متعب للغاية فيعتذر لها عن الرحلة والدخول  إلى السينما فتقرر أن تذهب معه إلى والدته وجده وأن لا تتركه لكنها تقرر أن تشتري هدية كما تعلمت من والدتها.

يظهر بويكا "عنبة" مع سامح "آدم الشرقاوي" ويحكي له عن البنت التي رآها معه في الطريق وأنها كانت خطيبته لكنها قررت أن تتركه لعدم التوافق معه وأنها كانت غير مقتنعة بما يعمل فيه.

 

مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21 بطولة يسرا

التفاصيل الكاملة لأحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 20 بطولة يسرا

 

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

 

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة النجمة يسرا هو مسلسل كوميدي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم الفنانة شيماء سيف والفنان محمد ثروت وعدد كبير من الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة وبمشاركة مميزة للفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وضيوف الشرف ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح، تقدم شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

 

1000 حمدالله على السلامة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 21 يسرا مسلسلات رمضان 2023 مسلسل يسرا موعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 21 الحلقة 21 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة الحادية والعشرون مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

مسلسل تحت الوصاية.. مواعيد عرض الحلقة 6 والقنوات الناقلة

بعد مناقشة مسلسل تحت الوصاية للقضية.. ماذا ينص القانون في الولاية التعليمية؟

مسلسل الكبير أوي 7 بعد قليل.. هل ينجح حزلقوم في الحفاظ على المزاريطة؟

مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. عمرو العمروسي يخطط لاختطاف ريم مصطفى

بالزيادة الجديدة.. قبض معاشات شهر مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان