مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21| اندماج سماح وحسام

قبل قليل بدأت شبكة قنوات cbc عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21 خروج سماح "مايان السيد" مع الضابط حسام "أحمد عبد الوهاب" وانطلاقهما في سيارته إلى سينما زاوية من اجل مشاهدة أحد الأفلام المختلفة حيث يتشاركان في حبهما السينما بشكل كبير ويظهر اندماجهما في الطريق وارتباطهما بشكل أكبر.

أثناء السير في الطريق يتلقى حسام تليفونا من الدته بأن جده متعب للغاية فيعتذر لها عن الرحلة والدخول إلى السينما فتقرر أن تذهب معه إلى والدته وجده وأن لا تتركه لكنها تقرر أن تشتري هدية كما تعلمت من والدتها.

يظهر بويكا "عنبة" مع سامح "آدم الشرقاوي" ويحكي له عن البنت التي رآها معه في الطريق وأنها كانت خطيبته لكنها قررت أن تتركه لعدم التوافق معه وأنها كانت غير مقتنعة بما يعمل فيه.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة النجمة يسرا هو مسلسل كوميدي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم الفنانة شيماء سيف والفنان محمد ثروت وعدد كبير من الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة وبمشاركة مميزة للفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وضيوف الشرف ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح، تقدم شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.