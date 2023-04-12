ملخص الحلقة 21 من سره الباتع.. حامد يهرب وبونابرت يدس الخونة بين الأهالي

يستعد متاعبو مسلسل سره الباتع لمشاهدة الحلقة الـ 22 من مسلسل سره الباتع، بعد اشتعال الأحداث في حلقة أمس الـ 21، والتي اقتصر الزمن التي درات فيه على عهد الاحتلال الفرنسي لمصر، إذ أرسل نابليون بونابرت، أحد أفضل رجالة كليبر، للأخذ بثأر القائد الفرنسي المأسور، بيلو، والذي أسره حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 21

دارت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل سره الباتع، حول اكتشاف حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، خيانة الفنان أحمد عبدالعزيز، والذي يلعب دور الشيخ شهاب، الذي أتفق مع كليبر، قائد الحملة الفرنسية الذي أرسله نابليون للأخذ بثأر القائد بيلو، الذي أسره حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، ويرسل حامد شباب القرية لتهديد الشيخ شهاب، أن لم يكف عن خيانة أهل القرية مع الفرنسيين، فإنه سيلقى مصيرهم.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يخرجه المخرج الكبير خالد يوسف، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.ها

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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