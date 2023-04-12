إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي بمركز الداخلة

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة محمد أحمد 62 سنة بعد إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الدهوس/ القلمون وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.