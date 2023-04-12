محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى، واستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء؛ لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه نتيجة سقوط الأمطار بالأمس، وتحسبًا لسقوط أمطار اليوم وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

شهدت محافظة الإسماعيلية أمس سقوط أمطار رعدية على كافة المراكز والمدن والقرى، طبقًا لما تم الإعلان عنه من هيئة الأرصاد الجوية حيث تشهد الجمهورية هذه الأيام عدة مظاهر لتقلبات الطقس.

وفور تعرض المراكز والمدن بالمحافظة مساء أمس لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة، تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية.

واستمرت أعمال شفط وكسح مياه الأمطار من خلال فِرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بعدد من مراكز ومدن المحافظة، ومازالت الأعمال مستمرة حتى يتم الانتهاء تمامًا من أعمال رفع تراكمات المياه؛ حرصًا على سلامة المواطنين والمركبات وتيسيرًا للحركة المرورية.

حيث تابع نائب محافظ الإسماعيلية أمس، ميدانيًا جهود الوحدات المحلية في شفط تراكمات الأمطار داخل مدينة الإسماعيلية، كما تابع من خلال الفيديو كونفرنس بالشبكة الوطنية جهود المراكز والمدن في أعمال شفط المياه.



ووجَّه محافظ الإسماعيلية باستمرار المتابعة واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرًا لضرورة التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومعدات الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولًا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بتراكمات الأمطار وإصلاحات أعمدة الإنارة المتأثرة، والعمل على حلها بسرعة.