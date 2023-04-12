محافظ مطروح يتفقد محطة رافع مياه الصرف الزراعى في سيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الزراعى بمنطقة انطفير لتوصيل المياه إلى القناة الناقلة للمياه لمسافة 34 كم شرق سيوة للقضاء نهائيا على ارتفاع منسوب وملوحة مياه الصرف الزراعى ومعاناة الاهالي والمزارعين بسيوة منذ التسعينات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة حل المشكلة من جذورها، وذلك بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة، والنائبة فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب، والمهندس خالد الاباصيري مدير عام الموارد المائية والرى بسيوة، وعدد من ضباط مهندسي ادارة المياه بالهيئة الهندسية وعدد من مديري المديريات والادارات ومشايخ قبائل سيوة.



واستمع محافظ مطروح لشرح حول جهود الاسراع في تشغيل المحطة والجارى الانتهاء من تنفيذ الاعمال من خلال ادارة المياه بالهيئة الهندسية بالتعاون مع الموارد المائية والرى من خلال 7 طلمبات رفع 500 مم بمواسير استنلس قابلة للزيادة في الأعداد وبطاقة سحب 450 متر مكعب الساعة لكل وحدة ، و3 طلمبات تحضير لسحب المياه على خط طرد مزدوج بطول 6 كم بخط بولى اسيلين إلى حوض التهدئة ببداية القناة الناقلة بطول 38 كم حتى منطقة عين الجمبى شرق سيوة.

وتستهدف المحطة رى وزراعة الأراضي على الجانبين بمساحة نحو 100 الف فدان حيث جارى انشاء حوض وسط بجانب المحطة لتجميع مياه الصرف من جميع المصارف المحيطة باتساع 30م× 30م وبعمق 3.5 م كذلك رفع ساندرة لتجميع جميع كابلات ومحول الكهرباء عن طلمبات الرفع وونش رفع بطاقة 3.2 طن .



وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود ادارة المياة بالهيئة الهندسية ووزارة الموارد المائية والرى والشركات العاملة على العمل ليل نهار و الإسراع في تنفيذ المحطة ،مشيرا إلى أهمية تدريب العمالة بالمحطة واعمال الصيانة حرصا على استمرارية واستدامة المحطة لاهميتها القصوى في انهاء أزمة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بالواح.

من جانبة تفقد محافظ مطروح أعمال حفر مجرى القناة الناقلة بطول38 كم بمتوسط عمق حوالى 15 متر، ومراعاة ميول المنسوب بمسافة 12 سم لكل كيلو متر، لمنع نحر المياه ليصل الميول في نهاية القناة الى 4 متر بين أول القناة وآخرها مشيدا بجهود الاسراع في تنفيذ القناة الناقلة وما تم بنسبة تنفيذ عالية.

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