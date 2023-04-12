الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي دار الهندسة لبحث تضافر الجهود

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع مسئولي دار الهندسة بمكتبه بديوان عام المحافظة في إطار متابعته الدورية لمعدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة" في مرحلتها الأولى ومناقشة الملاحظات التي تم رصدها لتلافيها بشكل عاجل خاصة مع قرب انتهاء العمل بعدد من المشروعات ودخولها الخدمة في القريب العاجل بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لهم.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 جاء ذلك بحضور اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندس محمد ماهر منسق المحافظة.


وخلال اللقاء استعرض محافظ أسيوط معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها 2000 مشروع في كافة القطاعات المختلفة (مجمعات الخدمات الحكومية – المجمعات الزراعية - مياه الشرب والصرف الصحي - الغاز الطبيعي - الإتصالات - الرصف - التموين - الزراعة -  الصحة - الطب البيطري - الرى - كهرباء - تعليم) والتي يجري تنفيذها في 149 قرية و894 تابع في 7 مراكز على مستوى المحافظة موجها بإزالة جميع المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات.


وأكد المحافظ علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي غيرت وجه الريف المصري.


وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارية سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لتذليل كافة الصعاب والمعوقات بالإضافة إلى التنسيق مع كافة القطاعات المنفذة مما ساهم في دفع العمل بهذه المشروعات وتحقيق معدلات تنفيذ أعلى وقرب الانتهاء منها ودخولها الخدمة في القرب العاجل لافتاً إلى أن نجاح المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات في المحافظة.

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10 محطات معالجة الالتزام بالجدول الزمني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التطوير الشامل للريف المصري الجدول الزمني الخدمات الحكومية الخدمية والتنموية القطاعات المختلفة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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