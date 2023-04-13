الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سامح السيد: قرار توريد الذرة الصفراء للتموين يساهم فى ضبط السوق

سامح السيد رئيس شعبة
سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن قرار توريد الذرة الصفراء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار صائب وسوف يساهم في توازن السوق والحد من السوق السوداء، وذلك نتيجة توجيهات القيادات السياسية لتوفير خامات الأعلاف من ذرة الصفراء. 

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار ناتج عن طلب مقدم من رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، مطالبًا الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن يكون توريد الأعلاف المطحونة من خلال وزارة التموين لتوفيرها إلى المربي الصغير. 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن صغار المربين يمثلون 75% من إجمالي القطاع، مشيرًا إلى أن هذا القرار سوف يوفر لهم الأعلاف وبأسعار مخفضة بنسبة 15% عن الأسعار بالأسواق.  

وأشار رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إلى أن أسعار الدواجن اليوم شهدت استقرارًا منذ بداية شهر رمضان، حيث إن السوق به فائض نتيجة لتراجع الطلب على الدواجن خاصة مع صوم الإخوة المسحيين وتوافر الدواجن البرازيلية.

وأما عن أسعار الدواجن اليوم، أوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أسعار الفراخ البيضاء، حيث سجلت سعر 71 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 80 جنيها للكيلو في المحلات التجارية وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 105 جنيهات للكيلو من أرض المزرعة، و115 جنيها للكيلو إلى المستهلك، بينما سجلت أسعار الدواجن أمهات بيضاء 50 جنيها في أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ 60 جنيها للكيلو. 

وقد شهدت أسعار الأعلاف استقرارًا، حيث سجلت أسعار طن الذرة الصفراء المستوردة (البرازيلي والأوكراني) 19 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر الفول الصويا 34 ألف جنيه للطن.

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بغرفة الجيزة التجارية أسعار الأعلاف

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