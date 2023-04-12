الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" توضح تفاصيل تعدى شخص على سيدة بمدينة نصر بسبب إطعام الكلاب

الامن
الامن

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على سيدة "مسنة" بالسب بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ من إحدى السيدات مقيمة بمحل الواقعة بتضررها من جارها مقيم بذات العنوان لقيامه بالتعدى عليها بالسب بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم المذكور وأبلغ بتضرره من المُبلغة لقيامها بالتعدى عليه على إثر معاتبته لها على إطعام "الكلاب" أمام العقار سكنهما الأمر الذى يتسبب له بإزعاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إطعام الكلاب قسم شرطة مدينة نصر فيس بوك وزارة الداخلية

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"الداخلية" توضح تفاصيل تعدى شخص على سيدة بمدينة نصر بسبب إطعام الكلاب

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