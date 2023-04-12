الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة.. نرصد فرحة الجمهور بخروج رمضان:"كفارة يا معلم"

محمد رمضان
محمد رمضان

حالة من الفرحة انتابت مشاهدي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، بعدما تم الإعلان عن إفراج "رمضان"، إذ تم حبسه في الحلقات السابقة بتهمة حيازة المخدارات أثناء عودته من مطار لبنان، ودس له مجهول كيس يحتوي على من مخدر "الهيروين".

احداث مسلسل جعفر العمدة 

وبالأمس قامت إدارة مطار لبنان بتفريغ الكاميرات والوصول إلى الشخص الذي دس له المخدرات، وبالتالي الإفراج عن رمضان بضمان محل إقامته، ما جعل هناك حالة من الترحاب والفرحة للجمهور بسبب خروجه من السجن.

فكتبت إحدى رواد السوشيال ميديا:"حمدلله على السلامة يا معلم جعفر ومش هنوصيك على شوقي وكارم ولاد فتح الله وخلي بالك يا معلم عشان دلال عاملة حاجة هتزعلك منها أوى".

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وكتب آخر:"الحمد لله أنا عملت مجهود رهيب في القضية دي وربنا كرمني"، وكتب آخر: " محدش يدخل بينهم دول أهل مع بعض إحنا علينا نسقف بس للمعلم جعفر نفسي عشان خرج من السجن، ويمسك الواد كارم ده اللي ماسكلي شوقي بيه فتح لله خرج يعلقه زي أبو الكتاكيت".

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي، فسبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

نطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

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