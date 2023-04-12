الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. الجمهور يتوقع معركة بين "دلال وثريا"

مسلسل جعفر العمدة
مسلسل جعفر العمدة

فجرت الحلقة العشرون من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تم الكشف عن أن "دلال" إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة هى المسئولة عن خطف ابنه منذ ١٩ عامًا، إذ ظهر بلال شامة "مجدي بدر" الذي سبق وخطف ابنه وهو يتصل بها ويقول: " أهلًا باللي خلتني أخطف ابن جعفر العمدة من ٢٠ سنة أزيك يا دلال إنتي نسيتي ولا إيه".

الجمهور يتوقع معركة بين "دلال وثريا"

ليتوقع الجمهور من بعدها أن تدور معركة بين دلال وثريا في  مسلسل جعفر العمدة الحلقات السابقة بعدما ينكشف سر الأولى، وكتبت دينا إحدى رواد السوشيال ميديا: "هو كدة الضرب مبتجيش غير من القريب اللي تقول استحالة لا ده يطلع  إلا فيه معركة هتدور بين ثريا ودلال".

بينما كتبت أخرى: "كلنا كنا شاكين في عايدة وثريا وفي الآخر طعلت دلال هي العقربة اللي فيهم اللي خطفت الواد"، وعلقت ثالثة: "دي مي كساب هتعمل منك بطاطس محمرة".

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مسلسل جعفر العمدة

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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