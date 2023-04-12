الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون الخزانة بقيمة 40 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح، غدًا الخميس، البنك المركزي، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وقيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023.

 

2022 2023 اجتماعه احتياج اجتماعها احتياجا أخرى

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع إمام عاشور للأهلى لمدة 4 مواسم

تغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه فى طلب رد هيئة المحكمة بقضية سب الخطيب

الإسكندرية غارقة في الأمطار.. و150 سيارة صرف للطواري

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 26600 ألف ميجاوات

محافظ قنا: رفع كفاءة الطرق لتحسين خدمة المواطنين

محافظ قنا يأمر بمصادرة جرار قصب في قوص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا