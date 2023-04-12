الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 26600 ألف ميجاوات

مرفق الكهرباء
مرفق الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأربعاء، يبلغ نحو 26600 ألفا ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس الثلاثاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد في نشرته، اليوم الأربعاء، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 26600 ألفا ميجاوات، مقابل 26 ألفا و100 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلو وات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرفق الكهرباء أقصي حمل مسائي

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