الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

5 موضوعات مهمة على مائدة وزير المالية في اجتماعات الربيع

وزير المالية
وزير المالية

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وهذه أبرز الملفات على مائدته:

- الرؤية المصرية فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية، واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.

- جهود تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مستدام، والحفاظ على سياسات الانضباط المالي.

- طرح المبادرة المصرية لإنشاء تحالف الديون المستدامة التي تهدف إلى خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية.

- تحقيق النمو الأخضر والمستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة

- عرض المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة.

اجتماعات الربيع اقتصادي الاستثمار اجتماعات استثمارات استثمار الانضباط المالي

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