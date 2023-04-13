5 موضوعات مهمة على مائدة وزير المالية في اجتماعات الربيع

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وهذه أبرز الملفات على مائدته:

- الرؤية المصرية فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية، واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.

- جهود تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مستدام، والحفاظ على سياسات الانضباط المالي.

- طرح المبادرة المصرية لإنشاء تحالف الديون المستدامة التي تهدف إلى خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية.

- تحقيق النمو الأخضر والمستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة

- عرض المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة.