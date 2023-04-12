الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التموين" و"الزراعة" ببني سويف تستعدان لشم النسيم وعيد الفطر المبارك

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

أعلن وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، اليوم الأربعاء، استعدادات المديرية لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات، مع تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ووقف إجازات المفتشين التموينيين، علاوة على عدم منح أية إجازات للمخابز خلال فترة العيد "إلا في حالة الضرورة القصوى" ومتابعة أعمال المطاحن للتأكد من توافر وجودة أرصدة الدقيق داخل المخابز، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية.

وأوضح «عبد الله» أن الخطة تشمل الإشراف والمرور الميداني على مستودعات البوتاجاز تجنبا لحدوث اختناقات خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك وزيادة الطلب على أسطوانات الغاز أيام الأعياد، والتأكد من توافر السلع الغذائية بشكل دائم  في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة،خاصة المنتجات التي تشهد إقبالاً عليها في الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك، وهناك حملات تموينية صحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع اللحوم أو السلع التي يزداد عليها الطلب في تلك المناسبة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع، ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.

فيما أعلن المهندس عماد جنجن، وكيل مديرية الزراعة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المختصين بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية خلال اجازة العيد ،في حين تقوم مشروعات النظافة بالمحافظة والوحدات المحلية بتكثيف حملات نظافة بالشوارع والميادين العامة ورفع القمامة والمخلفات بصفة مستمرة خلال أيام الأعياد.

فيما إدارة البيئة بالمرور على بائعي  المشروبات الخفيفة والسريعة والمطاعم للتأكد من نظافة بيئة العمل ، والتنسيق مع التموين والصحة للقيام بحملات تفتيشية على المحلات والأسواق وأماكن بيع وتداول السلع للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التفتيش على المحلات الحملات التموينية المخابز والأسواق بني سويف حملات تموينية

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