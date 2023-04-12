محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين

استمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتقرير مفصل عن موقف الأعمال الجارية بمشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، من الدكتورة إيمان متولي، خبير الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية بمحافظة جنوب سيناء، بناء على تكليف المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروعات.

وقال المحافظ إن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين كعاصمة للسياحة الدينية على مستوى العالم، في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالسياحة الدينية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح أن المشروع يتكون من مركز زوار المدينة، وساحة السلام، يحتوى على قاعة مؤتمرات تتسع لـ٦٠٠ فرد بالإضافة إلى ساحة احتفالات، وأيضا النزل البيئي الجديد باجمالى ١٩٢ غرفة.



وأضاف أنه يتم تطوير المنطقة السياحية لتشمل المنتجع الجبلي ومبنى البازارات والنادى الاجتماعى وتطوير وادي الدير ومشروعات مواجهة أخطار السيول بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة الطرق والمرافق (مياه-صرف-زراعة -كهرباء-اتصالات - إضاءة داخلية).

ولفت إلى أنه يتم تطوير منطقة إسكان البدو من خلال أعمال تحسين واجهات المبانى الخارجية، بالإضافة إلى تحسين شبكة المرافق وإنشاء حضانة كما يتم إنشاء الفندق الجبلى بسعة ١٥٠ غرفة وتطوير النزل القديم بالإضافة إلى المجمع الإداري الجديد والمجمع السكني بحي الزيتونة وتطوير مركز البلدة التراثية وأخيرا أعمال التنسيق الحضاري بممشى وادي الأربعين بالمدينة.