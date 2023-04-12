الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

مستشفى إيزيس التخصصى
مستشفى إيزيس التخصصى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد مستشفى إيزيس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بعد اجتيازها معايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضح البيان: “تُعد مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر أول مستشفى معتمد متخصص لدعم خدمات صحة المرأة تابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتقدم المستشفى الخدمات الطبية المنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية للسيدات بإقليم جنوب الصعيد”.

وأشار البيان إلى إجمالي المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، بمحافظة الأقصر، والتي تشمل 11 منشأة صحية، منهم 9 وحدات ومراكز لطب الأسرة وهم (العوامية، منشاة العماري، الضمان ،الشغب، الدبابية، طيبة، آل عثمان، قبلي قامولا، أحمد سعيد)، وذلك إضافة إلى مستشفيي (طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي)، وذلك خلال عامين منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل بمستشفى إيزيس التخصصي، وكل من ساهم في الوصولهم إلى اجتياز المستشفى معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( إسكوا)، وذلك لمدة عامين، مؤكدًا أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

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الرعاية الصحية مستشفى ايزيس التخصصي الأقصر خدمات صحة المرأة جنوب الصعيد

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