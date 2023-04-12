لا إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة كفر عطالله التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر عطالله دائرة مركز شرطة بنها.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

بالمعاينة والفحص تبين وجود حريق بغرفة داخل شقة مساحتها 90 مترًا بالدور الأرضي، يسكنها "مكاري. م. ا"، 40 سنة، مقيم كفر عطا الله، ولا توجد إصابات ولا وفيات.



وكشفت التحريات عن نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بغرفة النوم، مما أدى إلى حريق سرير ودولاب داخل الغرفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.