بريطانيا تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أن المملكة المتحدة أضافت 11 بندا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا.

ونشر موقع الحكومة البريطانية أنه من ضمن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أوكسانا مارتشينكو، وكذلك ناتاليا يفكوشنكوفا زوجة رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، وأبنائه فيليكس وتاتيانا.

إضافة إلى ذلك، تم فرض قيود على الدخول إلى المملكة المتحدة وتوفير خدمات الائتمان وتجميد الأصول في حالة اكتشافها ضد غولنارا كريموفا ابنة السيناتور سليمان كريموف، كما أدرجت الحكومة البريطانية الشركة الروسية USM Holdings Limited المرتبطة برجل الأعمال أليشير عثمانوف على القائمة السوداء.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت بريطانيا، حزمة جديدة من عقوبات تستهدف مسؤولين روس، قالت إنهم وراء التعبئة "الإجبارية" لمواطني البلاد، للمشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وكان من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، الذي قالت بريطانيا إنه مسؤول عن الإشراف على صناعة الأسلحة الروسية وتجهيز القوات المعبأة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: قرار النظام الروسي بتعبئة المواطنين الروس جزئيًا كان محاولة يائسة للتغلب على الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن أراضيهم. لقد فشل.

وتابع كليفرلي: اليوم فرضنا عقوبات على الأفراد الذين فرضوا هذا التجنيد، وأرسلوا الآلاف من المواطنين الروس للقتال في حرب بوتين غير القانونية والبغيضة.