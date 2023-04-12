الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا

جيمس كليفرلي
جيمس كليفرلي

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أن المملكة المتحدة أضافت 11 بندا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا.

ونشر موقع الحكومة البريطانية أنه من ضمن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أوكسانا مارتشينكو، وكذلك ناتاليا يفكوشنكوفا زوجة رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، وأبنائه فيليكس وتاتيانا.

إضافة إلى ذلك، تم فرض قيود على الدخول إلى المملكة المتحدة وتوفير خدمات الائتمان وتجميد الأصول في حالة اكتشافها ضد غولنارا كريموفا ابنة السيناتور سليمان كريموف، كما أدرجت الحكومة البريطانية الشركة الروسية USM Holdings Limited المرتبطة برجل الأعمال أليشير عثمانوف على القائمة السوداء.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت بريطانيا، حزمة جديدة من عقوبات تستهدف مسؤولين روس، قالت إنهم وراء التعبئة "الإجبارية" لمواطني البلاد، للمشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وكان من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، الذي قالت بريطانيا إنه مسؤول عن الإشراف على صناعة الأسلحة الروسية وتجهيز القوات المعبأة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: قرار النظام الروسي بتعبئة المواطنين الروس جزئيًا كان محاولة يائسة للتغلب على الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن أراضيهم. لقد فشل.

وتابع كليفرلي: اليوم فرضنا عقوبات على الأفراد الذين فرضوا هذا التجنيد، وأرسلوا الآلاف من المواطنين الروس للقتال في حرب بوتين غير القانونية والبغيضة.

الحكومة البريطانية العقوبات ضد روسيا روسيا بريطانيا النظام الروسي

الأكثر قراءة

إصابة 6 فى حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة بالغربية

وزير التعليم العالي: كامل الدعم لإنتاج لقاح كورونا يوازي المنتج عالميا

"الرقابة الصحية" تبحث تقديم خدمات الصحة النفسية بالتأمين الصحي الشامل

وفد عراقي يعقد اجتماعا مع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

السحب الرعدية تواصل سيطرتها على شمال البلاد.. تفاصيل طقس اليوم

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا