زوجة مدير البنك ضحية كلب الشيخ زايد أمام النيابة: توقف قلبه

استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة مدير البنك ضحية كلب الشيخ زايد، حيث قالت: “يوم الحادث نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر”.

وأضافت أنه تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه.

وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي، الإعلان عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، وما انتهى إليه تصرفها فيها، علمًا باستمرار حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث عرضته على المحكمة المختصة التى أمرت عقب نظر الأوراق بمد حبسه احتياطيًّا.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا في 27 من شهر فبراير الماضي من زوجة المجني عليه بإصابته ونقله للمستشفى ودخوله في غيبوبة، بعدما عقره الكلب الخاص بالمتهم في ذات العقار محل إقامتهما بمجمع سكني بالشيخ زايد، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

