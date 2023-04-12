العثور على جثتى طفلين في منزل ببنى سويف

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتي طفلين تم العثور عليهما داخل منزل بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا.



وعثر الأهالى بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على جثتي طفلين داخل أحد المنازل بذات القرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً يفيد بالعثور على جثتي طفلين داخل أحد المنازل بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز شرطة ببا وتم التوجيه بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.



وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة ببا ووحدة مباحث مركز شرطة ببا جنوب المحافظة إلى موقع البلاغ، فيما انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان البلاغ.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من "يوسف .ج .ا " 10 سنوات و "محمد .ط .م" 12 عامًا، جثتين هامدتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصاريح الدفن.