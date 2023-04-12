فيوتشر يدافع عن المركز الثاني أمام طموح غزل المحلة في العودة للانتصارات

يستضيف غزل المحلة فريق فيوتشر في التاسعة والربع مساء اليوم بملعب غزل المحلة في افتتاح مواجهات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز.

غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال يحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة وله مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش من الأسبوع الرابع والعشرين وحقق الفريق 8 انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 9 مباريات وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا وجمع ثلاث نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري والهزيمة أمام أسوان والداخلية والأهلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 33.

عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد ميهوب وعمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد رضا ومحمد جابر والسيد الشبراوي وطارق سامي وإيهاب سمير و محمد سيد بازوكا ومعاذ الحناوي ومصطفى العش ومصطفى أسامة وأحمد الشيخ وإبراهيما كونيه وإبراهيم عايش وأحمد الجعيدي وأحمد النادري وكريم مصطفى وحازم مرسى وعبدالرحمن عاطف وجابريل أوروك وتشارلز باسى.

في المقابل يحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثاني برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الداخلية من الأسبوع الثاني والعشرين والأهلي من الأسبوع الرابع والعشرين وحقق الفريق 12 انتصارات مقابل 9 تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا ونجح في تجاوز صدمة الخروج من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 48 وتأمين وجوده في المركز الثاني .

علي ماهر أكد للاعبيه أن المباراة ستكون صعبة لرغبة غزل المحلة في تعويض هزيمته أمام الأهلي وأنه لا بديل أمامهم سوى الفوز لمحافظة على فارق النقاط مع المنافسين على المركز الثاني.

يدير المباراة محمد عادل ويساعده هاني عبد الفتاح وسيد نافع ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.