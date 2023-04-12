الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل سقط في مجرى مائي بسوهاج

غرق طفل
غرق طفل

كشف مصدر أمني عن مصرع طفل في الثالثة من العمر يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج غرقًا إثر سقوطه بمجرى مائي أثناء اللهو على حافته.

وتلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًَا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل غرقًا بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة وتم التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبالفحص تبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورود إشارة من المستشفى المركزي  لمركز شرطة دار السلام بوصول الطفل (ياسين ر ع ف) -  3 سنوات - ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق.

وبسؤال والده المدعو (رأفت ع ف) - 32 سنة - عامل ويقيم بذات الدائرة، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة مجرى مائي أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط به مما نتج عنه غرقه ووفاته وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إدارة المباحث الجنائية الارتباط ارتباط أخل ئيس التحقي التحريات أ التحريا

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