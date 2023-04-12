حل لغز العثور على جثة عامل به عدة طعنات بقنا

تمكن رجال مباحث قنا من حل لغز العثور على جثة عامل به عدة طعنات.

كشف الأجهزة الأمنية في قنا تفاصيل واقعة مقتل عامل بطعنات بالجسم في قرية سمهود، التابعة لدائرة مركز أبوتشت شمالي قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع عامل بطعنات آلة حادة، وتبين مصرع علي.ر، 60 عاما، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، بقرية سمهود فى أبوتشت.

وكشف تحريات مباحث مركز شرطة أبوتشت شمال قنا، أن المتهم فى الواقعة رمضان.ع، 30 عاما، نجل المجنى عليه، يعانى من مرض نفسى، طعنه عدة طعنات بآلة حادة، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتحفظ على المتهم.